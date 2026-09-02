Μωρό μπούφος έπεσε εξαντλημένος σε θάλασσα στην Κέρκυρα
Μωρό μπούφος έπεσε εξαντλημένος σε θάλασσα στην Κέρκυρα
Ο νεαρός μπούφος αναρρώνει και δέχεται τη φροντίδα της ΑΝΙΜΑ, μέχρι να δυναμώσει και να επιστρέψει στο φυσικό του περιβάλλον.
Έναν ασυνήθιστο επισκέπτη είδαν όσοι έκαναν τις βουτιές τους στην Κέρκυρα. Ένας μπούφος βρέθηκε μέσα στο νερό, ανήμπορος να πετάξει.
Αμέσως οι λουόμενοι θέλησαν να βοηθήσουν το πτηνό και πήγαν να το μαζέψουν. Όπως προέκυψε, επρόκειτο για έναν νεαρό μπούφο, ο οποίος στην προσπάθειά του να πετάξει, δεν τα κατάφερε να ολοκληρώσει το ταξίδι του και από την κούραση έπεσε στη θάλασσα.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Αμέσως οι λουόμενοι θέλησαν να βοηθήσουν το πτηνό και πήγαν να το μαζέψουν. Όπως προέκυψε, επρόκειτο για έναν νεαρό μπούφο, ο οποίος στην προσπάθειά του να πετάξει, δεν τα κατάφερε να ολοκληρώσει το ταξίδι του και από την κούραση έπεσε στη θάλασσα.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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