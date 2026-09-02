Τραυματισμός στην ουρά του σκύλου. Συμπτώματα και πιο συχνές αιτίες
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Τραυματισμός στην ουρά του σκύλου. Συμπτώματα και πιο συχνές αιτίες

Η ουρά ενός σκύλου είναι ένα από τα κύρια μέρη έκφρασης των συναισθημάτων του και βασικό μέσο επικοινωνίας.

Τραυματισμός στην ουρά του σκύλου. Συμπτώματα και πιο συχνές αιτίες
Δεν είναι όμως σπάνιο να τραυματίζεται, να έχει εκδορές και πληγές. Αλλά τώρα αν ο σκύλος σας σταματήσει να κουνάει την ουρά του για μεγάλο χρονικό διάστημα, πιθανότατα να κρύβεται κάποιο πρόβλημα υγείας.

Υπάρχουν πολλών ειδών τραυματισμοί στην ουρά ενός σκύλου. Η σωστή διάγνωση και αξιολόγηση από τον κτηνίατρο βοηθάνε στην άμεση και επιτυχημένη αντιμετώπιση και θεραπεία τους.

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