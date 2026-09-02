Τραυματισμός στην ουρά του σκύλου. Συμπτώματα και πιο συχνές αιτίες

Η ουρά ενός σκύλου είναι ένα από τα κύρια μέρη έκφρασης των συναισθημάτων του και βασικό μέσο επικοινωνίας.