Χάσατε τον σκύλο ή τη γάτα σας; Δείτε πώς θα κάνετε ψηφιακή δήλωση απώλειας ζώου συντροφιάς

Τα βήματα για να κάνουμε την ψηφιακή δήλωση απώλειας ζώου συντροφιάς στο gov.gr και να βρεθούμε και πάλι μαζί με το ζωάκι μας.