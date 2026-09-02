Χάσατε τον σκύλο ή τη γάτα σας; Δείτε πώς θα κάνετε ψηφιακή δήλωση απώλειας ζώου συντροφιάς
Χάσατε τον σκύλο ή τη γάτα σας; Δείτε πώς θα κάνετε ψηφιακή δήλωση απώλειας ζώου συντροφιάς
Τα βήματα για να κάνουμε την ψηφιακή δήλωση απώλειας ζώου συντροφιάς στο gov.gr και να βρεθούμε και πάλι μαζί με το ζωάκι μας.
Από τις πιο εφιαλτικές στιγμές που μπορεί να νιώσει ένας κηδεμόνας είναι όταν χάσει το κατοικίδιό του και δεν μπορεί με τίποτα να το βρει.
Όσοι το έχουν ζήσει δεν μπορούν να ξεχάσουν τη στιγμή που συνειδητοποίησαν ότι δεν είναι δίπλα τους ή μέσα στο σπίτι η γάτα και ο σκύλος τους. Η αγωνία είναι τεράστια για το πού μπορεί να βρίσκεται το ζώο μας, τι συνέβη και φυσικά αν θα μπορέσουμε να το βρούμε. Είναι πολλά που θέλουμε να κάνουμε εκείνη τη στιγμή: Να κλάψουμε, να κάνουμε το σπίτι άνω κάτω, να φωνάξουμε για βοήθεια, να τρέξουμε στους δρόμους και να ψάξουμε σε κάθε πιθανό σημείο.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Όσοι το έχουν ζήσει δεν μπορούν να ξεχάσουν τη στιγμή που συνειδητοποίησαν ότι δεν είναι δίπλα τους ή μέσα στο σπίτι η γάτα και ο σκύλος τους. Η αγωνία είναι τεράστια για το πού μπορεί να βρίσκεται το ζώο μας, τι συνέβη και φυσικά αν θα μπορέσουμε να το βρούμε. Είναι πολλά που θέλουμε να κάνουμε εκείνη τη στιγμή: Να κλάψουμε, να κάνουμε το σπίτι άνω κάτω, να φωνάξουμε για βοήθεια, να τρέξουμε στους δρόμους και να ψάξουμε σε κάθε πιθανό σημείο.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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