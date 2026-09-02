Αγκαλιά με τη γάτα σας – Πώς να την κρατάτε ώστε να νιώθει ασφαλής
Αγκαλιά με τη γάτα σας – Πώς να την κρατάτε ώστε να νιώθει ασφαλής
Κάποιες γάτες απολαμβάνουν την αγκαλιά μας, ενώ άλλες προτιμούν να βρίσκονται κοντά μας χωρίς να τις σηκώνουμε.
Το να σηκώνουμε και να κρατάμε μια γάτα μπορεί να φαίνεται απλό, όμως ο τρόπος με τον οποίο την προσεγγίζουμε και τη στηρίζουμε παίζει σημαντικό ρόλο στο αν θα αισθανθεί άνετα ή αγχωμένη.
Κάθε γάτα έχει τη δική της προσωπικότητα και τις δικές της προτιμήσεις σχετικά με τη σωματική επαφή. Κάποιες απολαμβάνουν την αγκαλιά μας, ενώ άλλες προτιμούν να βρίσκονται κοντά μας χωρίς να τις σηκώνουμε.
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Κάθε γάτα έχει τη δική της προσωπικότητα και τις δικές της προτιμήσεις σχετικά με τη σωματική επαφή. Κάποιες απολαμβάνουν την αγκαλιά μας, ενώ άλλες προτιμούν να βρίσκονται κοντά μας χωρίς να τις σηκώνουμε.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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