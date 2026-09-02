Οι 5 μεγαλύτεροι μύθοι για τους επιθετικούς σκύλους – Τους έχουμε όλοι ακούσει
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Οι 5 μεγαλύτεροι μύθοι για τους επιθετικούς σκύλους – Τους έχουμε όλοι ακούσει

Η επιθετικότητα του σκύλου είναι ένας από τους συχνότερους λόγους που κάποιος κηδεμόνας απευθύνεται σε έναν εκπαιδευτή.

Οι 5 μεγαλύτεροι μύθοι για τους επιθετικούς σκύλους – Τους έχουμε όλοι ακούσει
Ο Scott Sheaffer, σύμβουλος συμπεριφοράς σκύλων και ειδικός στην επιθετικότητα, με έδρα το Ντάλας του Τέξας, αναφέρει: «Όταν κάποιος μου λέει ''ο σκύλος μου με δάγκωσε'' ή ''ο σκύλος μου δάγκωσε κάποιον'', ο φόβος και η απογοήτευση συχνά κυριαρχούν- και οι μύθοι έρχονται να καλύψουν τα κενά εκεί όπου λείπει η γνώση. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι μύθοι δεν παραπλανούν απλώς τους ανθρώπους. Μπορούν να κάνουν την κατάσταση του σκύλου πολύ χειρότερη.»

Ας δούμε, σύμφωνα με τον Sheaffer, τους 5 μεγαλύτερους μύθους σχετικά με τους επιθετικούς σκύλους και τι πραγματικά συμβαίνει.

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