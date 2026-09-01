Οι λόγοι που οι σκύλοι θέλουν να μας «μασουλάνε»
Οι λόγοι που οι σκύλοι θέλουν να μας «μασουλάνε»
Ένας ακόμη τρόπος του σκύλου να σας τραβήξει την προσοχή είναι το απαλό μασούλημα με τα μπροστινά δόντια.
Σίγουρα όλοι ξέρουν πως οι σκύλοι γλείφουν τους αγαπημένους τους ανθρώπους για να δείξουν την αγάπη τους. Αλλά υπάρχουν και αρκετοί που προτιμούν να τους “μασουλάνε” απαλά με τα μπροστινά τους δόντια σε χέρια, πόδια, ρούχα – ακόμα και στα μαλλιά.
Μπορεί αρχικά να φαίνεται κάπως περίεργο αλλά σίγουρα δεν είναι ανησυχητικό. Είναι μία κίνηση που μιμείται το μασούλημα μεταξύ των κουταβιών για παιχνίδι, αλλά και περιποίηση. Βέβαια υπάρχει πάντα η περίπτωση να είναι ένας ακόμη τρόπος του σκύλου σας να σας τραβήξει την προσοχή.
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Μπορεί αρχικά να φαίνεται κάπως περίεργο αλλά σίγουρα δεν είναι ανησυχητικό. Είναι μία κίνηση που μιμείται το μασούλημα μεταξύ των κουταβιών για παιχνίδι, αλλά και περιποίηση. Βέβαια υπάρχει πάντα η περίπτωση να είναι ένας ακόμη τρόπος του σκύλου σας να σας τραβήξει την προσοχή.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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