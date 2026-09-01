Δεν έχει όρεξη για φαγητό ο σκύλος σας; Tips για να τον βοηθήσετε
TOPETMOU

Δεν έχει όρεξη για φαγητό ο σκύλος σας; Tips για να τον βοηθήσετε

Κάποιοι σκύλοι είναι ιδιαίτερα επιλεκτικοί με το φαγητό τους και μπορεί να μη θέλουν ακόμη και μια τροφή που καλύπτει όλες τους τις ανάγκες.

Δεν έχει όρεξη για φαγητό ο σκύλος σας; Tips για να τον βοηθήσετε
Υπάρχει η αντίληψη ότι οι σκύλοι τρώνε τα πάντα. Και είναι αλήθεια πως αρκετοί δεν έχουν πρόβλημα να δοκιμάσουν ό,τι βρεθεί μπροστά τους. Δεν είναι όμως όλοι οι σκύλοι έτσι. Κάποιοι είναι ιδιαίτερα επιλεκτικοί με το φαγητό τους και μπορεί να αρνούνται ακόμη και μια τροφή που θεωρητικά καλύπτει όλες τις διατροφικές τους ανάγκες.

Για τον κηδεμόνα, αυτή η συμπεριφορά μπορεί να είναι αρκετά αγχωτική. Είναι όμως σημαντικό να θυμόμαστε ότι η επιλεκτικότητα στο φαγητό δεν σημαίνει πάντα ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα.

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