Κωφό σκυλάκι σώθηκε από τις πλημμύρες στο Νεπάλ - Η συγκινητική επανένωση με την κηδεμόνα του
Κωφό σκυλάκι σώθηκε από τις πλημμύρες στο Νεπάλ - Η συγκινητική επανένωση με την κηδεμόνα του
Η Sweetie, ένα κωφό σκυλί, επανενώθηκε μετά από 5 μέρες με την κηδεμόνα της. Έμεινε στην οροφή του σπιτιού τους, αρνούμενη να το εγκαταλείψει
Οι εικόνες που μας έρχονται τις τελευταίες μέρες από το Νεπάλ θυμίζουν Βιβλική καταστροφή. Η απελπισία και ο πόνος κυριαρχούν, την ώρα που οι διασώστες κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν μέσα σε συντρίμμια και τόνους λάσπης.
Όλα ξεκίνησαν την Πέμπτη 27 Αυγούστου, όταν ένα τεράστιο πλημμυρικό κύμα σάρωσε την περιοχή Ρασούβα, κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ. Η κατάρρευση ενός παγετώνα προκάλεσε πλημμύρες, όπως αυτές που συμβαίνουν μετά από ένα τσουνάμι. Ήταν τέτοια η ορμή που οι ειδικοί λένε πως απελευθερώθηκαν περίπου 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα επιπλέον νερού. Ολόκληρα χωριά, δρόμοι, γέφυρες, εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγα λεπτά.
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Όλα ξεκίνησαν την Πέμπτη 27 Αυγούστου, όταν ένα τεράστιο πλημμυρικό κύμα σάρωσε την περιοχή Ρασούβα, κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ. Η κατάρρευση ενός παγετώνα προκάλεσε πλημμύρες, όπως αυτές που συμβαίνουν μετά από ένα τσουνάμι. Ήταν τέτοια η ορμή που οι ειδικοί λένε πως απελευθερώθηκαν περίπου 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα επιπλέον νερού. Ολόκληρα χωριά, δρόμοι, γέφυρες, εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγα λεπτά.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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