Κωφό σκυλάκι σώθηκε από τις πλημμύρες στο Νεπάλ - Η συγκινητική επανένωση με την κηδεμόνα του

Η Sweetie, ένα κωφό σκυλί, επανενώθηκε μετά από 5 μέρες με την κηδεμόνα της. Έμεινε στην οροφή του σπιτιού τους, αρνούμενη να το εγκαταλείψει