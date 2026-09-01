Καρχαρίας, φάλαινα ή κάτι άλλο; Τι είναι τελικά ο ζιφιός;

Πολύ μικρός για φάλαινα, πολύ μεγάλος για δελφίνι. Τελικά σε ποιο είδος ανήκει ο ζιφιός, ένα από τα λιγότερο γνωστά κητοειδή;