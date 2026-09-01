Καρχαρίας, φάλαινα ή κάτι άλλο; Τι είναι τελικά ο ζιφιός;
Καρχαρίας, φάλαινα ή κάτι άλλο; Τι είναι τελικά ο ζιφιός;
Πολύ μικρός για φάλαινα, πολύ μεγάλος για δελφίνι. Τελικά σε ποιο είδος ανήκει ο ζιφιός, ένα από τα λιγότερο γνωστά κητοειδή;
Ο πλούσιος κόσμος της θάλασσας κρύβει πολλά πλάσματα, με τα οποία συναντιόμαστε σπάνια και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν θα τα δούμε ποτέ. Ένα από αυτά είναι και ο ζιφιός, ένα πλάσμα για το οποίο πολλοί δεν ξέρουν τι ακριβώς είναι.
Από τις φωτογραφίες που βλέπουμε, ο ζιφιός εξωτερικά μοιάζει με δελφίνι και δείχνει πολύ μικρός για φάλαινα. Η επιστημονική του ονομασία δεν μας βοηθάει αφού είναι Ziphius cavirostris. Αυτό που μας δίνει την απάντηση που ψάχνουμε είναι το όνομα του ζιφιού στα αγγλικά, Cuvier’s beaked whale και έτσι καταλαβαίνουμε ότι ανήκει στην οικογένεια της φάλαινας και συγκεκριμένα στις ραμφοφάλαινες.
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Από τις φωτογραφίες που βλέπουμε, ο ζιφιός εξωτερικά μοιάζει με δελφίνι και δείχνει πολύ μικρός για φάλαινα. Η επιστημονική του ονομασία δεν μας βοηθάει αφού είναι Ziphius cavirostris. Αυτό που μας δίνει την απάντηση που ψάχνουμε είναι το όνομα του ζιφιού στα αγγλικά, Cuvier’s beaked whale και έτσι καταλαβαίνουμε ότι ανήκει στην οικογένεια της φάλαινας και συγκεκριμένα στις ραμφοφάλαινες.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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