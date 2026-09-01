Ναυσικά, η πράσινη χελώνα που γλίτωσε τον ακρωτηριασμό και κέρδισε τη μάχη για τη ζωή της
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Ναυσικά, η πράσινη χελώνα που γλίτωσε τον ακρωτηριασμό και κέρδισε τη μάχη για τη ζωή της

Η Ναυσικά διασώθηκε σοβαρά τραυματισμένη από την Αμοργό και μεταφέρθηκε στο Σύλλογο Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου όπου και αναρρώνει.

Ναυσικά, η πράσινη χελώνα που γλίτωσε τον ακρωτηριασμό και κέρδισε τη μάχη για τη ζωή της
Από τα θύματα του καλοκαιριού είναι οι θαλάσσιες χελώνες που τραυματίζονται από εργαλεία και μπλέκονται σε δίχτυα, χωρίς να μπορούν να ξεφύγουν.

Κάτι τέτοιο συνέβη και στη Ναυσικά, την νεαρή πράσινη χελώνα που βρέθηκε πριν λίγες μέρες στην Αμοργό από δύτες. Το ζωάκι βρέθηκε τραυματισμένο και με μερικό ακρωτηριασμό του μπροστινού της πτερυγίου από πετονιές.

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