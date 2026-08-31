​Έχετε έναν σκύλο που πεινάει συνέχεια; Δείτε ποιες ασθένειες μπορεί να έχει
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​Έχετε έναν σκύλο που πεινάει συνέχεια; Δείτε ποιες ασθένειες μπορεί να έχει

Οι περισσότεροι σκύλοι τρώνε κανονικά το φαγητό τους χωρίς πρόβλημα. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που δεν χορταίνουν με τίποτα.

​Έχετε έναν σκύλο που πεινάει συνέχεια; Δείτε ποιες ασθένειες μπορεί να έχει
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους ορισμένοι σκύλοι συμπεριφέρονται σαν «ηλεκτρικές σκούπες», καταβροχθίζοντας σχεδόν οτιδήποτε βρεθεί μπροστά τους. Που φέρονται σαν να μην έχουν ξαναφάει ποτέ. Που είναι μόνιμα πεινασμένοι.

Μπορεί αυτό να μην σας παραξενεύει και να λέτε ότι έτσι είναι ο χαρακτήρας του σκύλου, όμως σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι ο χαρακτήρας του καθώς ενδέχεται να έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας.

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