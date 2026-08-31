​Έχετε έναν σκύλο που πεινάει συνέχεια; Δείτε ποιες ασθένειες μπορεί να έχει

Οι περισσότεροι σκύλοι τρώνε κανονικά το φαγητό τους χωρίς πρόβλημα. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που δεν χορταίνουν με τίποτα.