Γιατί ένας αδέσποτος σκύλος εμπιστεύεται κάποιους ανθρώπους και φοβάται άλλους; Τι αποκαλύπτει νέα επιστημονική έρευνα
Γιατί ένας αδέσποτος σκύλος εμπιστεύεται κάποιους ανθρώπους και φοβάται άλλους; Τι αποκαλύπτει νέα επιστημονική έρευνα
Ένα ζώο μπορεί να πλησιάσει χαρούμενα έναν περαστικό, ενώ λίγα λεπτά αργότερα να κρατήσει μεγάλη απόσταση από κάποιον άλλον.
UPD:
Ζούμε σε μια χώρα όπου δυστυχώς το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων παραμένει πολύ έντονο και σοβαρό.
Βλέποντας λοιπόν συχνά ή και προσεγγίζοντας αδέσποτους σκύλους, είναι πιθανό να έχουμε παρατηρήσει το ίδιο φαινόμενο. Ένα ζώο μπορεί να πλησιάσει χαρούμενα έναν περαστικό, ενώ λίγα λεπτά αργότερα να κρατήσει μεγάλη απόσταση από κάποιον άλλον.
Είναι άραγε θέμα διαίσθησης; Καταλαβαίνουν οι σκύλοι ποιος άνθρωπος είναι καλός ή κακός ή η συμπεριφορά τους βασίζεται στις εμπειρίες τους;
Μια νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2026 έρχεται να δώσει μια πιο ολοκληρωμένη απάντηση, δείχνοντας ότι οι αδέσποτοι σκύλοι δεν αντιδρούν τυχαία. Αντίθετα, μαθαίνουν από τις εμπειρίες τους και προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους απέναντι στους ανθρώπους. Διαβάστε περισσότερα εδώ
Βλέποντας λοιπόν συχνά ή και προσεγγίζοντας αδέσποτους σκύλους, είναι πιθανό να έχουμε παρατηρήσει το ίδιο φαινόμενο. Ένα ζώο μπορεί να πλησιάσει χαρούμενα έναν περαστικό, ενώ λίγα λεπτά αργότερα να κρατήσει μεγάλη απόσταση από κάποιον άλλον.
Είναι άραγε θέμα διαίσθησης; Καταλαβαίνουν οι σκύλοι ποιος άνθρωπος είναι καλός ή κακός ή η συμπεριφορά τους βασίζεται στις εμπειρίες τους;
Μια νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2026 έρχεται να δώσει μια πιο ολοκληρωμένη απάντηση, δείχνοντας ότι οι αδέσποτοι σκύλοι δεν αντιδρούν τυχαία. Αντίθετα, μαθαίνουν από τις εμπειρίες τους και προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους απέναντι στους ανθρώπους. Διαβάστε περισσότερα εδώ
UPD:
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