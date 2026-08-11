Γιατί ένας σκύλος μάς ακολουθεί παντού – ακόμη και στο μπάνιο;
Γιατί ένας σκύλος μάς ακολουθεί παντού – ακόμη και στο μπάνιο;
Πρόκειται για μια συμπεριφορά που πολλοί κηδεμόνες βρίσκουν χαριτωμένη, αλλά ταυτόχρονα τους γεννά απορίες.
UPD:
Πολλοί σκύλοι δεν αρκούνται στο να μας περιμένουν όταν επιστρέφουμε στο σπίτι ή να χαίρονται όταν τους καλούμε για βόλτα ή παιχνίδι. Συχνά επιλέγουν να βρίσκονται συνεχώς δίπλα μας, ακολουθώντας μας σε κάθε μας κίνηση, είτε πηγαίνουμε στην κουζίνα, είτε στο υπνοδωμάτιο, ακόμα και στο μπάνιο.
Πρόκειται για μια συμπεριφορά που πολλοί κηδεμόνες βρίσκουν χαριτωμένη, αλλά ταυτόχρονα τους γεννά απορίες. Γιατί λοιπόν ο σκύλος μας νιώθει την ανάγκη να μας ακολουθεί παντού;
Στην πραγματικότητα, τις περισσότερες φορές πρόκειται για μια απολύτως φυσιολογική έκφραση της σχέσης που έχει αναπτύξει μαζί μας. Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Πρόκειται για μια συμπεριφορά που πολλοί κηδεμόνες βρίσκουν χαριτωμένη, αλλά ταυτόχρονα τους γεννά απορίες. Γιατί λοιπόν ο σκύλος μας νιώθει την ανάγκη να μας ακολουθεί παντού;
Στην πραγματικότητα, τις περισσότερες φορές πρόκειται για μια απολύτως φυσιολογική έκφραση της σχέσης που έχει αναπτύξει μαζί μας. Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
UPD:
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