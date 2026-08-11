Λαγόγυρος: Το θηλαστικό που λίγοι το έχουν δει από κοντά
Λαγόγυρος: Το θηλαστικό που λίγοι το έχουν δει από κοντά
Λίγοι γνωρίζουμε τι είδος ζώου είναι ο λαγόγυρος. Ακόμα λιγότεροι τον έχουν δει από κοντά.
UPD:
Λίγοι γνωρίζουμε τον λαγόγυρο και ακόμα λιγότεροι τον έχουμε δει από κοντά. Σίγουρα όμως όλοι ξέρουμε τον σκίουρο. Ο λαγόγυρος είναι ένα τέτοιο είδος.
Η επιστημονική ονομασία του λαγόγυρου είναι Spermophilus citellus και είναι ένα είδος μικρού σκίουρου που ζει στο έδαφος. Είναι ένα ζωάκι που αγαπάει τους ανθρώπους και είναι εξοικειωμένο με τις ανθρώπινες δραστηριότητες στην ύπαιθρο. Πριν χρόνια, το είδος υπήρχε σε αφθονία, ενώ σήμερα κινδυνεύει με εξαφάνιση. Το σώμα του είναι μικρό και ευέλικτο, μικρότερο από του σκίουρου, για να μπορεί να κινείται άνετα μέσα σε λαγούμια. Διαβάστε τη συνέχεια στο topetmou.gr
Η επιστημονική ονομασία του λαγόγυρου είναι Spermophilus citellus και είναι ένα είδος μικρού σκίουρου που ζει στο έδαφος. Είναι ένα ζωάκι που αγαπάει τους ανθρώπους και είναι εξοικειωμένο με τις ανθρώπινες δραστηριότητες στην ύπαιθρο. Πριν χρόνια, το είδος υπήρχε σε αφθονία, ενώ σήμερα κινδυνεύει με εξαφάνιση. Το σώμα του είναι μικρό και ευέλικτο, μικρότερο από του σκίουρου, για να μπορεί να κινείται άνετα μέσα σε λαγούμια. Διαβάστε τη συνέχεια στο topetmou.gr
UPD:
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