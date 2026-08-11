Τα πιο σοβαρά λάθη που κάνουμε όταν προσπαθούμε να γνωρίσουμε μια γάτα σε μια άλλη
Τα πιο σοβαρά λάθη που κάνουμε όταν προσπαθούμε να γνωρίσουμε μια γάτα σε μια άλλη
Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι οι γάτες είναι εδαφικά ζώα. Έχουν το μέρος τους, την επικράτειά τους και μέσα εκεί είναι βασίλισσες.
UPD:
Ζείτε με μια γατούλα στο σπίτι και έχετε αποφασίσει να υιοθετήσετε και μία δεύτερη. Σας προβληματίζει όμως πώς θα τις φέρετε σε επαφή. Πώς θα ταιριάξουν. Ο προβληματισμός σας είναι απολύτως λογικός καθώς με τις λάθος ενέργειες μπορεί να μετατρέψετε το σπίτι σας σε πεδίο μάχης.
Αρχικά το πιο βασικό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι το ότι οι γάτες είναι εδαφικά ζώα. Έχουν το μέρος τους, την επικράτειά τους και μέσα εκεί είναι βασίλισσες. Το να μπει κάποιο άλλο ζώο μέσα στην επικράτειά τους είναι λίγο δύσκολο. Αλλά όχι αδύνατο.
Δεύτερο βασικό είναι να μην ακούσετε αυτά που πολλοί θα σας συμβουλέψουν. Το πιο κλασικό είναι: «Απλώς βάλε τες μαζί σε ένα δωμάτιο και θα τα βρουν μόνες τους.» Λάθος μεγάλο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτές οι συμβουλές αποτελούν συνταγή για καταστροφή. Διαβάστε εδώ τη συνέχεια.
Αρχικά το πιο βασικό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι το ότι οι γάτες είναι εδαφικά ζώα. Έχουν το μέρος τους, την επικράτειά τους και μέσα εκεί είναι βασίλισσες. Το να μπει κάποιο άλλο ζώο μέσα στην επικράτειά τους είναι λίγο δύσκολο. Αλλά όχι αδύνατο.
Δεύτερο βασικό είναι να μην ακούσετε αυτά που πολλοί θα σας συμβουλέψουν. Το πιο κλασικό είναι: «Απλώς βάλε τες μαζί σε ένα δωμάτιο και θα τα βρουν μόνες τους.» Λάθος μεγάλο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτές οι συμβουλές αποτελούν συνταγή για καταστροφή. Διαβάστε εδώ τη συνέχεια.
UPD:
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