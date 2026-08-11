​Τα πιο σοβαρά λάθη που κάνουμε όταν προσπαθούμε να γνωρίσουμε μια γάτα σε μια άλλη

Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι οι γάτες είναι εδαφικά ζώα. Έχουν το μέρος τους, την επικράτειά τους και μέσα εκεί είναι βασίλισσες.