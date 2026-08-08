Είδατε αστερίες στη θάλασσα; Γιατί δεν πρέπει να τους ξεκολλήσετε
Είδατε αστερίες στη θάλασσα; Γιατί δεν πρέπει να τους ξεκολλήσετε
Πολλοί που κάνουν βουτιές με μάσκες επιστρέφουν συχνά στη στεριά με διάφορα από τον βυθό, όπως όστρακα, αχινούς και αστερίες.
UPD:
Μία από τις συνήθειες όταν πάμε στην παραλία είτε για μπάνιο είτε για βόλτα είναι να ασχολούμαστε με τα βότσαλα και τα κοχύλια.
Όσοι κάνουν βουτιές με μάσκες επιστρέφουν στη στεριά με διάφορα από τον βυθό, όπως όστρακα, αχινούς και αστερίες. Αυτή η συνήθεια είναι κάτι που δεν θα πρέπει γίνεται, καθώς τα πλάσματα αυτά είναι ζωντανοί οργανισμοί που σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να μετακινούνται από το φυσικό τους περιβάλλον. Τι γνωρίζουμε όμως για τους αστερίες; Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Όσοι κάνουν βουτιές με μάσκες επιστρέφουν στη στεριά με διάφορα από τον βυθό, όπως όστρακα, αχινούς και αστερίες. Αυτή η συνήθεια είναι κάτι που δεν θα πρέπει γίνεται, καθώς τα πλάσματα αυτά είναι ζωντανοί οργανισμοί που σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να μετακινούνται από το φυσικό τους περιβάλλον. Τι γνωρίζουμε όμως για τους αστερίες; Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
UPD:
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