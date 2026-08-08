Είδατε αστερίες στη θάλασσα; Γιατί δεν πρέπει να τους ξεκολλήσετε

Πολλοί που κάνουν βουτιές με μάσκες επιστρέφουν συχνά στη στεριά με διάφορα από τον βυθό, όπως όστρακα, αχινούς και αστερίες.