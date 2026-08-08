Δείτε ποια είναι τα επικίνδυνα μέρη που κρύβεται μια γάτα μέσα στο σπίτι
Δείτε ποια είναι τα επικίνδυνα μέρη που κρύβεται μια γάτα μέσα στο σπίτι
Το κρύψιμο μια γάτας αποτελεί μια απολύτως φυσιολογική συμπεριφορά των αιλουροειδών.
UPD:
Πόσες φορές δεν έχετε ψάξει τη γάτα σας και τη βρήκατε να κάθεται σε διάφορα απρόσμενα σημεία του σπιτιού; Σε ένα χαρτόκουτο, σε μια στενή ντουλάπα, πίσω από μια πόρτα. Συνέχεια, θα απαντούσατε. Αν και πολλά από αυτά τα μέρη είναι ασφαλή, υπάρχουν και ορισμένα που μπορεί να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία ή ακόμα και τη ζωή της.
Το κρύψιμο μια γάτας αποτελεί μια απολύτως φυσιολογική συμπεριφορά των αιλουροειδών. Οι περισσότερες γάτες αναζητούν κατά διαστήματα ένα ζεστό, σκοτεινό και ήσυχο μέρος όπου μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς. Δεν είναι όμως πάντα ασφαλείς. Κάποια από τα σημεία που επιλέγουν μπορεί να αποδειχτούν πολύ επικίνδυνα για αυτές. Και εδώ είναι που εσείς πρέπει να προσέξετε. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
Το κρύψιμο μια γάτας αποτελεί μια απολύτως φυσιολογική συμπεριφορά των αιλουροειδών. Οι περισσότερες γάτες αναζητούν κατά διαστήματα ένα ζεστό, σκοτεινό και ήσυχο μέρος όπου μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς. Δεν είναι όμως πάντα ασφαλείς. Κάποια από τα σημεία που επιλέγουν μπορεί να αποδειχτούν πολύ επικίνδυνα για αυτές. Και εδώ είναι που εσείς πρέπει να προσέξετε. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
UPD:
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