Ο τρόπος του σκύλου σας να σας πει ότι είστε ο αγαπημένος του άνθρωπος
Ο τρόπος του σκύλου σας να σας πει ότι είστε ο αγαπημένος του άνθρωπος
Αν μέχρι τώρα νομίζατε πως ο σκύλος σας κάθεται πάνω σας απλά επειδή βολεύεται, να ξέρετε πως κάνετε λάθος.
UPD:
Όσοι έχουμε σκύλο ξέρουμε καλά πως είναι μία αληθινή σχέση αγάπης, φροντίδας και τρυφερότητας. Ο σκύλος μας είναι μέλος της οικογένειας, είναι ο καλύτερος μας φίλος και δεν μπορούμε να φανταστούμε την καθημερινότητά μας χωρίς αυτόν. Κι αυτό φροντίζουμε να του το δείχνουμε.
Εκείνος όμως πώς νιώθει για εμάς; Σίγουρα μας δείχνει κι εκείνος την αγάπη και την αφοσίωση του με πολλούς δικούς του τρόπους, αλλά ένας από αυτούς είναι πραγματικά περίεργος. Ποιος είναι αυτός; Το να κάθεται πάνω μας. Αν μέχρι σήμερα νομίζατε πως ο σκύλος σας κάθεται πάνω σας απλά επειδή βολεύεται, να ξέρετε πως κάνετε λάθος. Το να κάθεται ή να γέρνει πάνω σας αλλά και το να ακουμπάει με όλο του το σώμα στο πόδι σας είναι ξεκάθαρες κινήσεις εμπιστοσύνης. Διαβάστε τη συνέχεια στο topetmou.gr
Εκείνος όμως πώς νιώθει για εμάς; Σίγουρα μας δείχνει κι εκείνος την αγάπη και την αφοσίωση του με πολλούς δικούς του τρόπους, αλλά ένας από αυτούς είναι πραγματικά περίεργος. Ποιος είναι αυτός; Το να κάθεται πάνω μας. Αν μέχρι σήμερα νομίζατε πως ο σκύλος σας κάθεται πάνω σας απλά επειδή βολεύεται, να ξέρετε πως κάνετε λάθος. Το να κάθεται ή να γέρνει πάνω σας αλλά και το να ακουμπάει με όλο του το σώμα στο πόδι σας είναι ξεκάθαρες κινήσεις εμπιστοσύνης. Διαβάστε τη συνέχεια στο topetmou.gr
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα