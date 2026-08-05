Τρόποι με τους οποίους ο σκύλος σας επικοινωνεί μαζί σας χωρίς να ανοίξει το στόμα του
Τρόποι με τους οποίους ο σκύλος σας επικοινωνεί μαζί σας χωρίς να ανοίξει το στόμα του
Ας δούμε τα πιο συνηθισμένα μη λεκτικά σημάδια επικοινωνίας ενός σκύλου και τι σημαίνουν αυτά.
UPD:
Ο σκύλος μας είναι αναμφίβολα μέλος της οικογένειάς μας. Και παρόλο που δεν μπορεί να μιλήσει, μια κίνηση της ουράς, ένα βλέμμα, ένα άγγιγμα με τη μουσούδα του αρκούν για να εκφράσει συναισθήματα, ανάγκες και προθέσεις.
Ας δούμε αναλυτικά τα πιο συνηθισμένα μη λεκτικά σημάδια επικοινωνίας ενός σκύλου και τι σημαίνουν αυτά. Μαθαίνοντας να «διαβάζετε» τη γλώσσα του σώματος του κατοικιδίου σας, μπορείτε να κατανοήσετε καλύτερα τι προσπαθεί να σας πει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ευζωία του και φυσικά για τη σχέση ανάμεσά σας. Διαβάστε τη συνέχεια στο topetmou.gr
Ας δούμε αναλυτικά τα πιο συνηθισμένα μη λεκτικά σημάδια επικοινωνίας ενός σκύλου και τι σημαίνουν αυτά. Μαθαίνοντας να «διαβάζετε» τη γλώσσα του σώματος του κατοικιδίου σας, μπορείτε να κατανοήσετε καλύτερα τι προσπαθεί να σας πει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ευζωία του και φυσικά για τη σχέση ανάμεσά σας. Διαβάστε τη συνέχεια στο topetmou.gr
UPD:
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