Η σχέση ανθρώπου και γάτας είναι πολύ πιο βαθιά απ’ όσο πιστεύαμε – Τι αποκαλύπτουν νέες έρευνες
Η σχέση ανθρώπου και γάτας είναι πολύ πιο βαθιά απ’ όσο πιστεύαμε – Τι αποκαλύπτουν νέες έρευνες
Τα τελευταία χρόνια αυξάνονται και οι μελέτες που εξετάζουν τι συμβαίνει στον ανθρώπινο οργανισμό κατά τη διάρκεια της επαφής με μια γάτα.
UPD:
Για πολλά χρόνια πιστεύαμε ότι η σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και τη γάτα ήταν πολύ απλή. Ο άνθρωπος της προσφέρει τροφή και ασφάλεια, ενώ εκείνη απολαμβάνει τη συντροφιά του όταν το επιθυμεί.
Ωστόσο, η σύγχρονη επιστήμη δείχνει ότι η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Οι τελευταίες έρευνες αποκαλύπτουν ότι η αλληλεπίδραση ανθρώπου και γάτας δεν επηρεάζει μόνο τη συμπεριφορά τους, αλλά και τη σωματική και ψυχική υγεία των δύο οργανισμών.
Αυτό σημαίνει ότι κάθε χάδι στον καναπέ μας ή κάθε παιχνίδι δεν αποτελεί απλώς μια ευχάριστη καθημερινή συνήθεια. Πρόκειται για μια διαδικασία κατά την οποία αλληλεπιδρούμε με το ζώο μας, με τρόπους που η επιστήμη σταδιακά αρχίζει να κατανοεί και να μας εξηγεί. Διαβάστε τη συνέχεια στο topetmou.gr
Ωστόσο, η σύγχρονη επιστήμη δείχνει ότι η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Οι τελευταίες έρευνες αποκαλύπτουν ότι η αλληλεπίδραση ανθρώπου και γάτας δεν επηρεάζει μόνο τη συμπεριφορά τους, αλλά και τη σωματική και ψυχική υγεία των δύο οργανισμών.
Αυτό σημαίνει ότι κάθε χάδι στον καναπέ μας ή κάθε παιχνίδι δεν αποτελεί απλώς μια ευχάριστη καθημερινή συνήθεια. Πρόκειται για μια διαδικασία κατά την οποία αλληλεπιδρούμε με το ζώο μας, με τρόπους που η επιστήμη σταδιακά αρχίζει να κατανοεί και να μας εξηγεί. Διαβάστε τη συνέχεια στο topetmou.gr
UPD:
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