Πώς θα προλάβουμε τη θερμοπληξία στον σκύλο μας- Ποιες φυλές κινδυνεύουν περισσότερο
Πώς θα προλάβουμε τη θερμοπληξία στον σκύλο μας- Ποιες φυλές κινδυνεύουν περισσότερο
Η θερμοπληξία εμφανίζεται όταν ο οργανισμός του σκύλου αδυνατεί να διατηρήσει τη φυσιολογική θερμοκρασία του σώματος.
UPD:
Οι καλοκαιρινές βόλτες, τα παιχνίδια στο πάρκο, οι εκδρομές στη θάλασσα και οι στιγμές ξεγνοιασιάς είναι από τις πιο όμορφες εμπειρίες που μπορούμε να ζήσουμε μαζί με τον σκύλο μας. Ωστόσο, οι υψηλές θερμοκρασίες κρύβουν έναν σοβαρό κίνδυνο: τη θερμοπληξία.
Ο καλύτερός μας φίλος δεν μπορεί να μας πει ότι ζεσταίνεται υπερβολικά, όμως θα προσπαθήσει να μας το δείξει με τη συμπεριφορά του. Η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και η σωστή πρόληψη μπορούν να σώσουν τη ζωή του. Διαβάστε τη συνέχεια στο topetmou.gr
Ο καλύτερός μας φίλος δεν μπορεί να μας πει ότι ζεσταίνεται υπερβολικά, όμως θα προσπαθήσει να μας το δείξει με τη συμπεριφορά του. Η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και η σωστή πρόληψη μπορούν να σώσουν τη ζωή του. Διαβάστε τη συνέχεια στο topetmou.gr
UPD:
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