Γατοκαβγάδες στο σπίτι: Γιατί συμβαίνουν και τι να κάνετε
Γατοκαβγάδες στο σπίτι: Γιατί συμβαίνουν και τι να κάνετε
Και όμως, υπάρχουν τρόποι να ηρεμήσετε τις γάτες που τσακώνονται.
UPD:
Ένας γατοκαβγάς είναι δυνατός, ενοχλητικός και δυσάρεστος – ιδιαίτερα εάν συμβαίνει μέσα σε ένα σπίτι και όχι στον δρόμο. Και μπορεί να θεωρείται φυσιολογική συμπεριφορά μιας γάτας αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει κι εσείς να τον θεωρήσετε δεδομένο και να μην προσπαθήσετε να τον αποφύγετε.
Είτε φέρατε μία νέα γάτα στο σπίτι και η παλιά σας δυσανασχετεί, είτε ξαφνικά οι δύο γάτες σας άρχισαν να μαλώνουν, υπάρχει τρόπος να το αντιμετωπίσετε.
Γιατί οι γάτες γίνονται επιθετικές μέσα σε ένα σπίτι
Η επιθετικότητα της γάτας επηρεάζεται κυρίως από την έγκαιρη κοινωνικοποίησή της σε μικρή ηλικία, το φύλο της, την προσωπικότητά της και πολλούς ακόμα παράγοντες. Όσον αφορά στην επιθετικότητα μεταξύ γάτων που συγκατοικούν, υπάρχουν πολλές ακόμα αιτίες που την πυροδοτούν όπως φόβος, άγχος, ιατρικά ζητήματα αλλά και λανθασμένη πρώτη γνωριμία μεταξύ τους. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ
Είτε φέρατε μία νέα γάτα στο σπίτι και η παλιά σας δυσανασχετεί, είτε ξαφνικά οι δύο γάτες σας άρχισαν να μαλώνουν, υπάρχει τρόπος να το αντιμετωπίσετε.
Γιατί οι γάτες γίνονται επιθετικές μέσα σε ένα σπίτι
Η επιθετικότητα της γάτας επηρεάζεται κυρίως από την έγκαιρη κοινωνικοποίησή της σε μικρή ηλικία, το φύλο της, την προσωπικότητά της και πολλούς ακόμα παράγοντες. Όσον αφορά στην επιθετικότητα μεταξύ γάτων που συγκατοικούν, υπάρχουν πολλές ακόμα αιτίες που την πυροδοτούν όπως φόβος, άγχος, ιατρικά ζητήματα αλλά και λανθασμένη πρώτη γνωριμία μεταξύ τους. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ
UPD:
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