Πατήσατε αχινό; Δείτε τι πρέπει να κάνετε αμέσως

Από τα μικρά παιδιά μέχρι τους ηλικιωμένους, όλοι έχουν να πουν μια ιστορία με έναν αχινό που πάτησαν.