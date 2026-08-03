Πατήσατε αχινό; Δείτε τι πρέπει να κάνετε αμέσως
Πατήσατε αχινό; Δείτε τι πρέπει να κάνετε αμέσως
Από τα μικρά παιδιά μέχρι τους ηλικιωμένους, όλοι έχουν να πουν μια ιστορία με έναν αχινό που πάτησαν.
UPD:
Από τα μικρά παιδιά μέχρι τους ηλικιωμένους, όλοι έχουν να πουν μια ιστορία με έναν αχινό που πάτησαν και όλα τα γιατροσόφια που ακολούθησαν για να βγάλουν τα αγκάθια.
Είναι η πιο κλασική καλοκαιρινή ιστορία που έχουμε, αυτή που μπαίνει σαν σφραγίδα στις αναμνήσεις μας στη θάλασσα και λειτουργεί σαν απόδειξη ότι ευχαριστηθήκαμε βουτιές.
Είναι λογικό μόλις το καταλάβετε να πανικοβληθείτε και σίγουρα να χάσετε το κέφι σας. Τα πιο συχνά "θύματα" του αχινού είναι η πατούσα και τα δάχτυλα των ποδιών. Ακολουθήστε όμως μερικά βήματα για να τελειώσει αυτή η δυσάρεστη εμπειρία, όσο πιο γρήγορα και ανώδυνα γίνεται. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
Είναι η πιο κλασική καλοκαιρινή ιστορία που έχουμε, αυτή που μπαίνει σαν σφραγίδα στις αναμνήσεις μας στη θάλασσα και λειτουργεί σαν απόδειξη ότι ευχαριστηθήκαμε βουτιές.
Είναι λογικό μόλις το καταλάβετε να πανικοβληθείτε και σίγουρα να χάσετε το κέφι σας. Τα πιο συχνά "θύματα" του αχινού είναι η πατούσα και τα δάχτυλα των ποδιών. Ακολουθήστε όμως μερικά βήματα για να τελειώσει αυτή η δυσάρεστη εμπειρία, όσο πιο γρήγορα και ανώδυνα γίνεται. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
UPD:
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