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Τα λάθη που κάνουμε με αποτέλεσμα η γάτα μας να μη θέλει την αμμολεκάνη της και να πηγαίνει σε διάφορα σημεία του σπιτιού
TOPETMOU

Τα λάθη που κάνουμε με αποτέλεσμα η γάτα μας να μη θέλει την αμμολεκάνη της και να πηγαίνει σε διάφορα σημεία του σπιτιού

Οι γάτες είναι από τα πιο καθαρά ζώα. Αυτό τις κάνει σπάνια να αποχωρίζονται την αμμολεκάνη τους, την οποία θεωρούν ως κάτι πολύτιμο.

Τα λάθη που κάνουμε με αποτέλεσμα η γάτα μας να μη θέλει την αμμολεκάνη της και να πηγαίνει σε διάφορα σημεία του σπιτιού
UPD:
Οι γάτες είναι από τα πιο καθαρά ζώα. Αυτό τις κάνει σπάνια να αποχωρίζονται την αμμολεκάνη τους, την οποία θεωρούν ως κάτι πολύτιμο. Τι γίνεται όμως αν μια γάτα δεν πηγαίνει εκεί αλλά ουρεί σε διάφορα σημεία του σπιτιού; Σταμάτησε να είναι καθαρή; Όχι φυσικά.

Μια γάτα που σταμάτησε να χρησιμοποιεί την αμμολεκάνη της δεν το κάνει απλά επειδή τη βαρέθηκε. Υπάρχει πάντα ένας σοβαρός λόγος, τον οποίο πρέπει να βρούμε και να δράσουμε ανάλογα. Σε καμία μάλιστα περίπτωση δεν μαλώνουμε το ζώο μας. Πίσω από αυτή τη συμπεριφορά μπορεί να κρύβονται, εκτός άλλων, και δικά μας λάθη. Διαβάστε τη συνέχεια στο topetmou.gr
UPD:
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