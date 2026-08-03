Διάσωση σκύλων από σπίτι που λίγο αργότερα παραδόθηκε στις φλόγες

Η μάχη για τη διάσωση άγριων και δεσποζόμενων ζώων συνεχίζεται με μεγάλη δυσκολία για 3η συνεχόμενη ημέρα.

Με τη φωτιά να συνεχίζει αμείωτη και να καταστρέφει τα πάντα στο πέρασμά της, η μάχη για τη διάσωση άγριων και δεσποζόμενων ζώων συνεχίζεται με μεγάλη δυσκολία για 3η συνεχόμενη ημέρα.



Έχουν ήδη διασωθεί αρκετά ζώα και φιλοξενούνται με ασφάλεια, αλλά δυστυχώς όσο η φωτιά συνεχίζει το καταστροφικό της έργο, πολλά ακόμα περιμένουν βοήθεια.

03.08.2026, 09:41