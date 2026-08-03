Γιατί οι σκύλοι κλείνουν τα μάτια όταν τους χαϊδεύουμε;
Γιατί οι σκύλοι κλείνουν τα μάτια όταν τους χαϊδεύουμε;
Παρότι το κλείσιμο των ματιών συνδέεται συνήθως με θετικά συναισθήματα, δεν αποτελεί από μόνο του ασφαλές συμπέρασμα.
UPD:
Οι περισσότεροι άνθρωποι που ζουν με έναν σκύλο έχουν παρατηρήσει τη χαρακτηριστική στιγμή που ενώ τον χαϊδεύουν πίσω από τα αυτιά, στον λαιμό ή στην κοιλιά, εκείνος κλείνει τα μάτια του και μοιάζει να απολαμβάνει κάθε δευτερόλεπτο.
Η εικόνα αυτή δημιουργεί την εντύπωση ότι ο σκύλος νιώθει απόλυτη χαλάρωση και εμπιστοσύνη. Είναι όμως πάντα τόσο απλό;
Το κλείσιμο των ματιών μπορεί πράγματι να αποτελεί ένδειξη ευχαρίστησης, ωστόσο η γλώσσα του σώματος των σκύλων είναι αρκετά πιο σύνθετη και χρειάζεται να την εξετάζουμε συνολικά.
Το κλείσιμο των ματιών ως ένδειξη χαλάρωσης
Στις περισσότερες περιπτώσεις, ένας σκύλος που κλείνει τα μάτια του ενώ τον χαϊδεύουν αισθάνεται ασφαλής και ήρεμος. Όπως συμβαίνει και στους ανθρώπους όταν απολαμβάνουν ένα μασάζ, έτσι και οι σκύλοι φαίνεται να περιορίζουν τα οπτικά ερεθίσματα ώστε να επικεντρωθούν στην αίσθηση που τους δημιουργεί το χάδι μας. Το άγγιγμα μπορεί επίσης να λειτουργήσει καθησυχαστικά, ιδιαίτερα όταν προέρχεται από ένα πρόσωπο που γνωρίζουν και εμπιστεύονται. Διαβάστε τη συνέχεια στο topetmou.gr
Η εικόνα αυτή δημιουργεί την εντύπωση ότι ο σκύλος νιώθει απόλυτη χαλάρωση και εμπιστοσύνη. Είναι όμως πάντα τόσο απλό;
Το κλείσιμο των ματιών μπορεί πράγματι να αποτελεί ένδειξη ευχαρίστησης, ωστόσο η γλώσσα του σώματος των σκύλων είναι αρκετά πιο σύνθετη και χρειάζεται να την εξετάζουμε συνολικά.
Το κλείσιμο των ματιών ως ένδειξη χαλάρωσης
Στις περισσότερες περιπτώσεις, ένας σκύλος που κλείνει τα μάτια του ενώ τον χαϊδεύουν αισθάνεται ασφαλής και ήρεμος. Όπως συμβαίνει και στους ανθρώπους όταν απολαμβάνουν ένα μασάζ, έτσι και οι σκύλοι φαίνεται να περιορίζουν τα οπτικά ερεθίσματα ώστε να επικεντρωθούν στην αίσθηση που τους δημιουργεί το χάδι μας. Το άγγιγμα μπορεί επίσης να λειτουργήσει καθησυχαστικά, ιδιαίτερα όταν προέρχεται από ένα πρόσωπο που γνωρίζουν και εμπιστεύονται. Διαβάστε τη συνέχεια στο topetmou.gr
UPD:
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