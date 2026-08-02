Εθελοντές μπαίνουν στα μέρη της φωτιάς και διασώζουν ζώα
Εθελοντές μπαίνουν στα μέρη της φωτιάς και διασώζουν ζώα
Οι εθελοντές για άλλη μια φορά ξεπέρασαν τον εαυτό τους, καθώς μπήκαν στις περιοχές που υπάρχει φωτιά, με κίνδυνο τη ζωή τους.
Είναι πραγματικά πολύ δυσάρεστο που ακόμα ένα καλοκαίρι η Ελλάδα έχει παραδοθεί στις φλόγες που κατακαίνε ό,τι βρουν στο πέρασμά τους.
Οι καταστροφές είναι ανυπολόγιστες καθώς έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα δάσους και αμέτρητες περιουσίες. Το χειρότερο όμως από όλα, το πιο τραγικό, είναι ότι 3 πυροσβέστες προσπαθώντας να σβήσουν τις φωτιές έχασαν τη ζωή τους. Αυτό δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα.
Υπάρχουν όμως και τα ζώα που καίγονται αλλά και πολλά άλλα που έχουν χάσει το σπίτι τους και τρέχουν πανικόβλητα να σωθούν.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Οι καταστροφές είναι ανυπολόγιστες καθώς έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα δάσους και αμέτρητες περιουσίες. Το χειρότερο όμως από όλα, το πιο τραγικό, είναι ότι 3 πυροσβέστες προσπαθώντας να σβήσουν τις φωτιές έχασαν τη ζωή τους. Αυτό δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα.
Υπάρχουν όμως και τα ζώα που καίγονται αλλά και πολλά άλλα που έχουν χάσει το σπίτι τους και τρέχουν πανικόβλητα να σωθούν.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
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