Επισκέπτες θερινός νυκτός: 5 νυχτόβια πουλιά μάς συστήνονται με τις φωνές τους
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Επισκέπτες θερινός νυκτός: 5 νυχτόβια πουλιά μάς συστήνονται με τις φωνές τους

Το καλοκαίρι όταν πέφτει το σκοτάδι, τα χωριά αλλά και οι πόλεις πλημμυρίζουν με τους ήχους των μυστηριωδών κατοίκων της νύχτας.

Επισκέπτες θερινός νυκτός: 5 νυχτόβια πουλιά μάς συστήνονται με τις φωνές τους
Το καλοκαίρι όταν πέφτει το σκοτάδι, η ελληνική επαρχία, αλλά και οι πόλεις, πλημμυρίζουν με τους ήχους των μυστηριωδών κατοίκων της νύχτας.

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία μάς παρουσιάζει 5 νυχτόβια πουλιά που επικοινωνούν με τις χαρακτηριστικές φωνές τους και διατηρούν τα οικοσυστήματα σε ισορροπία.

Ας τα γνωρίσουμε:
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