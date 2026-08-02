Τροφή του σκύλου: Τι πρέπει να κάνουμε για να μην χαλάσει το καλοκαίρι
Τροφή του σκύλου: Τι πρέπει να κάνουμε για να μην χαλάσει το καλοκαίρι
Ενώ φροντίζουμε για τα δικά μας τρόφιμα, συχνά ξεχνάμε ότι μπορεί να χαλάσει η τροφή του σκύλου από τη ζέστη.
Το γιαούρτι, τα τυριά, τα λαχανικά και μια σειρά τροφίμων, τα προστατεύουμε από τη ζέστη, ειδικά το καλοκαίρι. Τα βάζουμε στο ψυγείο για να μη χαλάσουν, να μη μυρίσουν, να μη λιώσουν.
Πολλές φορές όμως, ξεχνάμε την τροφή του πιο πιστού μας φίλου, του σκύλου μας, που μπορεί να επηρεαστεί από τη ζέστη και να δημιουργήσει πρόβλημα.
Το καλοκαίρι είναι η εποχή που το παγωμένο νερό, οι κρύες σαλάτες, τα παγωτά και τα δροσερά ποτά έχουν την τιμητική τους. Στη ζωή μας όμως υπάρχουν και τα κατοικίδια, που δεν αντέχουν πολύ τη ζέστη και χρειάζονται ειδική φροντίδα για να είναι άνετα και ασφαλή.
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Πολλές φορές όμως, ξεχνάμε την τροφή του πιο πιστού μας φίλου, του σκύλου μας, που μπορεί να επηρεαστεί από τη ζέστη και να δημιουργήσει πρόβλημα.
Το καλοκαίρι είναι η εποχή που το παγωμένο νερό, οι κρύες σαλάτες, τα παγωτά και τα δροσερά ποτά έχουν την τιμητική τους. Στη ζωή μας όμως υπάρχουν και τα κατοικίδια, που δεν αντέχουν πολύ τη ζέστη και χρειάζονται ειδική φροντίδα για να είναι άνετα και ασφαλή.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
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