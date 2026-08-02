Γιατί τελικά οι γάτες ζούνε περισσότερο από τους σκύλους; Δείτε 4 πιθανές θεωρίες
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Γιατί τελικά οι γάτες ζούνε περισσότερο από τους σκύλους; Δείτε 4 πιθανές θεωρίες

Οι γάτες και οι σκύλοι είναι δύο αγαπημένα κατοικίδια, αρκετά διαφορετικά μεταξύ τους.

Γιατί τελικά οι γάτες ζούνε περισσότερο από τους σκύλους; Δείτε 4 πιθανές θεωρίες
Οι γάτες και οι σκύλοι είναι δύο αγαπημένα κατοικίδια, αρκετά διαφορετικά μεταξύ τους. Οι σκύλοι είναι εξαιρετικά κοινωνικοί, ενώ οι γάτες συχνά προτιμούν τη μοναξιά τους. Οι σκύλοι έχουν συνήθως πολλή ενέργεια, ενώ οι γάτες είναι πιο χαλαρές. Επίσης, οι σκύλοι κάνουν ό,τι μπορούν για να κερδίσουν την προσοχή μας, ενώ οι γάτες πολύ απλά αδιαφορούν.

Μία από τις σημαντικότερες όμως διαφορές ανάμεσα σε αυτά τα δύο ζώα είναι ότι οι γάτες ζουν κατά μέσο όρο περισσότερο από τους σκύλους.
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