Αυτοί είναι οι σκύλοι που γεννήθηκαν για να τρέχουν

Αν αγαπάτε το τρέξιμο και γενικά τα σπορ που χρειάζονται αντοχή, υπάρχουν σκύλοι που μοιάζουν να έχουν γεννηθεί γι' αυτόν ακριβώς τον σκοπό.