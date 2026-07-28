Αυτοί είναι οι σκύλοι που γεννήθηκαν για να τρέχουν
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Αυτοί είναι οι σκύλοι που γεννήθηκαν για να τρέχουν

Αν αγαπάτε το τρέξιμο και γενικά τα σπορ που χρειάζονται αντοχή, υπάρχουν σκύλοι που μοιάζουν να έχουν γεννηθεί γι' αυτόν ακριβώς τον σκοπό.

Αυτοί είναι οι σκύλοι που γεννήθηκαν για να τρέχουν
Ερευνητές από το Τμήμα Οικολογίας και Εξελικτικής Βιολογίας του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στη Σάντα Κρουζ μελέτησαν την ενεργειακή κατανάλωση διαφορετικών φυλών σκύλων. Στη μελέτη συμμετείχαν 23 ενήλικοι σκύλοι από τρεις ομάδες φυλών: βόρειες φυλές (Siberian Husky, Alaskan Malamute και Samoyed), Plott Hounds και Retriever (Golden Retriever και Labrador Retriever).

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