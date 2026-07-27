Ιππόκαμπος: Το αρσενικό που κυοφορεί, o ερωτικός χορός και άλλα άγνωστα πράγματα για το αλογάκι της θάλασσας
TOPETMOU

Ιππόκαμπος: Το αρσενικό που κυοφορεί, o ερωτικός χορός και άλλα άγνωστα πράγματα για το αλογάκι της θάλασσας

Ο ιππόκαμπος είναι ένα μικροσκοπικό πλάσμα της θάλασσας που μας εντυπωσιάζει. Αξίζει να τον γνωρίσουμε καλύτερα.

Ιππόκαμπος: Το αρσενικό που κυοφορεί, o ερωτικός χορός και άλλα άγνωστα πράγματα για το αλογάκι της θάλασσας
UPD:
Ο χορός τους είναι ένα θαύμα της φύσης που δεν χορταίνουμε να βλέπουμε. Πολλοί δεν είναι σίγουροι αν είναι έντομο, αμφίβιο ή ψάρια. Ο ιππόκαμπος είναι ένα μικροσκοπικό πλάσμα της θάλασσας που μας εντυπωσιάζει. Αξίζει να τον γνωρίσουμε καλύτερα.

Ο ιππόκαμπος είναι από τα πιο ξεχωριστά πλάσματα των ελληνικών θαλασσών. Είναι ψάρι και ανήκει στην οικογένεια των Συγναθιδών (Syngnathidae). Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο topetmou.gr
UPD:
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