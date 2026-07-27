Ο σκύλος μου γαβγίζει όταν βλέπει άλλους σκύλους στη βόλτα – Γιατί συμβαίνει και τι κάνω
Ο σκύλος μου γαβγίζει όταν βλέπει άλλους σκύλους στη βόλτα – Γιατί συμβαίνει και τι κάνω
Η αντιδραστικότητα είναι μια έντονη απόκριση σε ένα συγκεκριμένο ερέθισμα, και συνήθως κρύβει φόβο, ανασφάλεια ή εκνευρισμό.
UPD:
Η βόλτα θα έπρεπε να είναι η πιο όμορφη στιγμή της μέρας, τόσο για σένα όσο και για τον σκύλο σου. Όμως αν διαβάζεις αυτές τις γραμμές, μάλλον έχεις φτάσει στο σημείο να φοβάσαι την έξοδο.
Σαρώνεις τον δρόμο με το βλέμμα, και μόλις διακρίνεις στο βάθος έναν άλλο σκύλο ή ακόμα κι έναν περαστικό σφίγγεσαι. Ο σκύλος σου το πιάνει αμέσως: τεντώνει το λουρί, γρυλίζει, και σε δευτερόλεπτα ξεσπά σε ένα ανεξέλεγκτο γάβγισμα, τραβώντας σε προς τα εμπρός και αφήνοντάς σε εκτεθειμένο μπροστά στους υπόλοιπους.
Αν αναγνωρίζεις τον εαυτό σου σε αυτή την περιγραφή, αυτό που βιώνεις έχει όνομα: στον χώρο της εκπαίδευσης το λέμε αντιδραστικότητα. Και θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι από την αρχή. Ούτε εσύ τα έκανες θάλασσα, ούτε ο σκύλος σου είναι «κακός» ή «επιθετικός» εκ φύσεως. Η αντιδραστικότητα είναι μια υπερβολικά έντονη απόκριση σε ένα συγκεκριμένο ερέθισμα, και τις περισσότερες φορές κρύβει από πίσω της φόβο, ανασφάλεια ή εκνευρισμό. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο topetmou.gr
Σαρώνεις τον δρόμο με το βλέμμα, και μόλις διακρίνεις στο βάθος έναν άλλο σκύλο ή ακόμα κι έναν περαστικό σφίγγεσαι. Ο σκύλος σου το πιάνει αμέσως: τεντώνει το λουρί, γρυλίζει, και σε δευτερόλεπτα ξεσπά σε ένα ανεξέλεγκτο γάβγισμα, τραβώντας σε προς τα εμπρός και αφήνοντάς σε εκτεθειμένο μπροστά στους υπόλοιπους.
Αν αναγνωρίζεις τον εαυτό σου σε αυτή την περιγραφή, αυτό που βιώνεις έχει όνομα: στον χώρο της εκπαίδευσης το λέμε αντιδραστικότητα. Και θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι από την αρχή. Ούτε εσύ τα έκανες θάλασσα, ούτε ο σκύλος σου είναι «κακός» ή «επιθετικός» εκ φύσεως. Η αντιδραστικότητα είναι μια υπερβολικά έντονη απόκριση σε ένα συγκεκριμένο ερέθισμα, και τις περισσότερες φορές κρύβει από πίσω της φόβο, ανασφάλεια ή εκνευρισμό. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο topetmou.gr
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα