Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν στειρώσετε τη γάτα σας
Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν στειρώσετε τη γάτα σας
Μια από τις διαφωνίες όσων έχουν κατοικίδια είναι το αν πρέπει να στειρώσουν το ζώο τους.
UPD:
Ετοιμάζεστε να στειρώσετε τη γάτα σας και έχετε αμφιβολίες; Πριν προγραμματίσετε την επέμβαση, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τι περιλαμβάνει, αν και πώς επηρεάζει την υγεία και τη συμπεριφορά της και τι να περιμένετε κατά την περίοδο ανάρρωσης.
Μια από τις διαφωνίες όσων έχουν κατοικίδια είναι το αν πρέπει να στειρώσουν το ζώο τους. Βέβαια ο νόμος είναι σαφής πάνω σε αυτό, όμως δεν είναι λίγοι εκείνοι που αρνούνται να κάνουν στο κατοικίδιό τους τη συγκεκριμένη επέμβαση. Κάνουν λόγο για αλλαγή του χαρακτήρα της γάτας ή του σκύλου τους, προβλήματα παχυσαρκίας, και άλλα.
Τι ισχύει και τι όχι; Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζουμε τα βασικά σημεία που κάθε κηδεμόνας γάτας πρέπει να γνωρίζει πριν από τη στείρωση — από την ιδανική ηλικία για την επέμβαση και τους πιθανούς ιατρικούς κινδύνους έως τη φροντίδα μετά το χειρουργείο. Τι είναι αλήθεια και τι μύθος. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
Μια από τις διαφωνίες όσων έχουν κατοικίδια είναι το αν πρέπει να στειρώσουν το ζώο τους. Βέβαια ο νόμος είναι σαφής πάνω σε αυτό, όμως δεν είναι λίγοι εκείνοι που αρνούνται να κάνουν στο κατοικίδιό τους τη συγκεκριμένη επέμβαση. Κάνουν λόγο για αλλαγή του χαρακτήρα της γάτας ή του σκύλου τους, προβλήματα παχυσαρκίας, και άλλα.
Τι ισχύει και τι όχι; Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζουμε τα βασικά σημεία που κάθε κηδεμόνας γάτας πρέπει να γνωρίζει πριν από τη στείρωση — από την ιδανική ηλικία για την επέμβαση και τους πιθανούς ιατρικούς κινδύνους έως τη φροντίδα μετά το χειρουργείο. Τι είναι αλήθεια και τι μύθος. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
UPD:
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