5 τρόποι να κάνετε τα γενέθλια του σκύλου σας αξέχαστα
5 τρόποι να κάνετε τα γενέθλια του σκύλου σας αξέχαστα
Η μέρα είναι αφιερωμένη σε εκείνον και αξίζει να την απολαύσει με τον δικό του τρόπο.
UPD:
Αν θεωρείτε τον σκύλο σας μοναδικό, σίγουρα θα θεωρείτε μοναδική και την ημέρα των γενεθλίων του.
Και όπως εκείνος μοιράζει καθημερινά στο σπίτι σας αγάπη, τρυφερότητα και χαρά, έτσι θα θέλετε κι εσείς να του τα ανταποδώσετε με μία αξέχαστη ημέρα – γιατί όχι, με ένα πάρτι ειδικά για εκείνον, με λιχουδιές, δώρα και μία σκυλοτούρτα. Όπως ακριβώς θα κάνατε για κάθε μέλος της οικογένειάς σας.
Βέβαια καλό θα ήταν να προσαρμόσετε τους εορτασμούς και στην προσωπικότητα του τετράποδού σας φίλου. Αν δεν του αρέσει η πολυκοσμία, αν δεν προτιμά την παρέα άλλων σκύλων, καλύτερα να γιορτάσετε πιο ιδιαίτερα με κάτι που θα τον ευχαριστήσει περισσότερο. Άλλωστε η μέρα είναι αφιερωμένη σε εκείνον και αξίζει να την απολαύσει με τον δικό του τρόπο. Διαβάστε τη συνέχεια στο topetmou.gr
Και όπως εκείνος μοιράζει καθημερινά στο σπίτι σας αγάπη, τρυφερότητα και χαρά, έτσι θα θέλετε κι εσείς να του τα ανταποδώσετε με μία αξέχαστη ημέρα – γιατί όχι, με ένα πάρτι ειδικά για εκείνον, με λιχουδιές, δώρα και μία σκυλοτούρτα. Όπως ακριβώς θα κάνατε για κάθε μέλος της οικογένειάς σας.
Βέβαια καλό θα ήταν να προσαρμόσετε τους εορτασμούς και στην προσωπικότητα του τετράποδού σας φίλου. Αν δεν του αρέσει η πολυκοσμία, αν δεν προτιμά την παρέα άλλων σκύλων, καλύτερα να γιορτάσετε πιο ιδιαίτερα με κάτι που θα τον ευχαριστήσει περισσότερο. Άλλωστε η μέρα είναι αφιερωμένη σε εκείνον και αξίζει να την απολαύσει με τον δικό του τρόπο. Διαβάστε τη συνέχεια στο topetmou.gr
UPD:
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