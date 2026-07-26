Τριζόνι, ένα έντομο θερινής νυκτός – Γιατί ονομάζεται φυσικό θερμόμετρο
Τριζόνι, ένα έντομο θερινής νυκτός – Γιατί ονομάζεται φυσικό θερμόμετρο
Ακόμα και στις πόλεις, αργά το βράδυ θα ακούσουμε το απόλυτο καλοκαιρινό soundtrack, το τριζόνι.
UPD:
Ακόμα και στις θορυβώδεις πόλεις, αργά το βράδυ, αν τεντώσουμε το αυτί μας, λίγο ή πιο πολύ, θα ακούσουμε το απόλυτο καλοκαιρινό soundtrack, το τριζόνι.
Για πολλούς ο ήχος του είναι η ανάμνηση της ζωής στο χωριό, πριν μετακομίσουν στην πόλη, οι ξέγνοιαστες μέρες σε ένα καλοκαιρινό μπαλκόνι στο Αιγαίο, η ηρεμία μετά από μια ζεστή, αγχωτική ημέρα. Το τριζόνι είναι ορθόπτερο και ανήκει στην οικογένεια των Γρυλλιδών (Gryllidae), με το πιο γνωστό χαρακτηριστικό του να είναι ο ήχος που βγάζουν τα αρσενικά. Αγαπάει τη ζέστη και το σκοτάδι και δεν νιώθει καθόλου άνετα με την ανθρώπινη παρουσία, οπότε είναι σπάνιο να συναντήσουμε ένα.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Για πολλούς ο ήχος του είναι η ανάμνηση της ζωής στο χωριό, πριν μετακομίσουν στην πόλη, οι ξέγνοιαστες μέρες σε ένα καλοκαιρινό μπαλκόνι στο Αιγαίο, η ηρεμία μετά από μια ζεστή, αγχωτική ημέρα. Το τριζόνι είναι ορθόπτερο και ανήκει στην οικογένεια των Γρυλλιδών (Gryllidae), με το πιο γνωστό χαρακτηριστικό του να είναι ο ήχος που βγάζουν τα αρσενικά. Αγαπάει τη ζέστη και το σκοτάδι και δεν νιώθει καθόλου άνετα με την ανθρώπινη παρουσία, οπότε είναι σπάνιο να συναντήσουμε ένα.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
UPD:
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