Τριζόνι, ένα έντομο θερινής νυκτός – Γιατί ονομάζεται φυσικό θερμόμετρο
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Τριζόνι, ένα έντομο θερινής νυκτός – Γιατί ονομάζεται φυσικό θερμόμετρο

Ακόμα και στις πόλεις, αργά το βράδυ θα ακούσουμε το απόλυτο καλοκαιρινό soundtrack, το τριζόνι.

Τριζόνι, ένα έντομο θερινής νυκτός – Γιατί ονομάζεται φυσικό θερμόμετρο
UPD:
Ακόμα και στις θορυβώδεις πόλεις, αργά το βράδυ, αν τεντώσουμε το αυτί μας, λίγο ή πιο πολύ, θα ακούσουμε το απόλυτο καλοκαιρινό soundtrack, το τριζόνι.

Για πολλούς ο ήχος του είναι η ανάμνηση της ζωής στο χωριό, πριν μετακομίσουν στην πόλη, οι ξέγνοιαστες μέρες σε ένα καλοκαιρινό μπαλκόνι στο Αιγαίο, η ηρεμία μετά από μια ζεστή, αγχωτική ημέρα. Το τριζόνι είναι ορθόπτερο και ανήκει στην οικογένεια των Γρυλλιδών (Gryllidae), με το πιο γνωστό χαρακτηριστικό του να είναι ο ήχος που βγάζουν τα αρσενικά. Αγαπάει τη ζέστη και το σκοτάδι και δεν νιώθει καθόλου άνετα με την ανθρώπινη παρουσία, οπότε είναι σπάνιο να συναντήσουμε ένα.

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