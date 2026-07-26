Οι 5 λόγοι που μια γάτα δεν καλύπτει τις ακαθαρσίες της
Οι 5 λόγοι που μια γάτα δεν καλύπτει τις ακαθαρσίες της
Αν η γάτα σας έθαβε πάντα τις ακαθαρσίες της και τώρα ξαφνικά δεν το κάνει, λογικό είναι να αναρωτιέστε τι μπορεί να έχει συμβεί.
UPD:
Οι γάτες είναι ζώα περίπλοκα, μυστήρια. Δύσκολα μπορεί κάποιος να καταλάβει γιατί κάνουν ό,τι κάνουν. Ακόμα και η πιο απλή τους καθημερινή κίνηση μπορεί να κρύβει κάποιο κρυφό μήνυμα. Αν για παράδειγμα η γάτα σας έθαβε πάντα τις ακαθαρσίες της και τώρα ξαφνικά δεν το κάνει, λογικό είναι να αναρωτιέστε τι έγινε.
Μπορεί να νομίζετε ότι το να καλύπτει μία γάτα τις ακαθαρσίες της είναι το μόνο φυσιολογικό, αλλά αυτό δεν ισχύει πάντα. Οι γάτες πηγαίνουν τουαλέτα σε ήσυχα, απομονωμένα μέρη και θάβουν τις ακαθαρσίες τους για να κρύψουν την παρουσία τους από πιθανούς εχθρούς, αλλά και για να δείξουν στις κυρίαρχες γάτες πως δεν αποτελούν απειλή για εκείνες.
Αυτή η συμπεριφορά είναι γραμμένη στο DNA τους καθώς έτσι έκαναν όταν ζούσαν στη φύση πριν εξημερωθούν από εμάς. Οι κυρίαρχες γάτες από την πλευρά τους αφήνουν τις ακαθαρσίες εκτεθειμένες για να είναι πιο ορατές. Άλλωστε μέσα από τη μυρωδιά και τις φερομόνες, οι γάτες γενικά βρίσκουν τρόπο να επικοινωνήσουν μεταξύ τους διάφορες πληροφορίες όπως το φύλο τους, την αναπαραγωγική τους φάση, την υγεία και τη συμπεριφορά τους.
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Μπορεί να νομίζετε ότι το να καλύπτει μία γάτα τις ακαθαρσίες της είναι το μόνο φυσιολογικό, αλλά αυτό δεν ισχύει πάντα. Οι γάτες πηγαίνουν τουαλέτα σε ήσυχα, απομονωμένα μέρη και θάβουν τις ακαθαρσίες τους για να κρύψουν την παρουσία τους από πιθανούς εχθρούς, αλλά και για να δείξουν στις κυρίαρχες γάτες πως δεν αποτελούν απειλή για εκείνες.
Αυτή η συμπεριφορά είναι γραμμένη στο DNA τους καθώς έτσι έκαναν όταν ζούσαν στη φύση πριν εξημερωθούν από εμάς. Οι κυρίαρχες γάτες από την πλευρά τους αφήνουν τις ακαθαρσίες εκτεθειμένες για να είναι πιο ορατές. Άλλωστε μέσα από τη μυρωδιά και τις φερομόνες, οι γάτες γενικά βρίσκουν τρόπο να επικοινωνήσουν μεταξύ τους διάφορες πληροφορίες όπως το φύλο τους, την αναπαραγωγική τους φάση, την υγεία και τη συμπεριφορά τους.
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UPD:
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