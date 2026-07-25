Στεφανοφόρος: Μάθετε για το ντροπαλό φίδι με το βασιλικό όνομα
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Στεφανοφόρος: Μάθετε για το ντροπαλό φίδι με το βασιλικό όνομα

Ένας από τους πιο ντροπαλούς πρεσβευτές των φιδιών είναι η Στεφανοφόρος η αυστριακή.

Στεφανοφόρος: Μάθετε για το ντροπαλό φίδι με το βασιλικό όνομα
Μπορεί να είναι ένα φίδι ντροπαλό; Ναι, μπορεί. Και αν σκεφτούμε ότι δεν θέλει πολλά πολλά μαζί μας, αλλά την ησυχία και το φαγητό του, θα αλλάξουμε την άσχημη γνώμη που έχουμε για τα πιο παρεξηγημένα ερπετά του ζωικού βασιλείου.

Σε αντίθεση με τις γάτες ή τις αλεπούδες που τις βλέπουμε μπροστά μας να μπαίνουν στις αυλές, να κυκλοφορούν στους δρόμους και να ψάχνουν στα σκουπίδια, τα φίδια είναι ντροπαλά, σχεδόν αντικοινωνικά. Αυτό που θέλουν είναι ένα μέρος να κουλουριαστούν, ένα δέντρο να τυλιχτούν και την τροφή τους, που σίγουρα δεν είναι ο άνθρωπος.

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