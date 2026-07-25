Με εμπιστεύεται ο σκύλος μου; Τα σημάδια που το δείχνουν
Με εμπιστεύεται ο σκύλος μου; Τα σημάδια που το δείχνουν
Είναι μερικές κινήσεις που, χωρίς αμφιβολία, δείχνουν ότι ο σκύλος μάς εμπιστεύεται. Δείτε ποιες είναι αυτές.
Μια φράση που γνωρίζουμε όλοι και συχνά χρησιμοποιούμε είναι πως ο σκύλος είναι ο πιο πιστός φίλος του ανθρώπου.
Όπως ξέρουμε από τις φιλίες μας, η σχέση αυτή βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Οι άνθρωποι με λόγια και πράξεις δείχνουν ότι μας εμπιστεύονται. Οι σκύλοι όμως μπορούν να το κάνουν αυτό μέσω των αντιδράσεών τους.
Κάθε τους κίνηση έχει από πίσω μια εξήγηση, η οποία έχει να κάνει με το τι νιώθουν εκείνη τη στιγμή. Όταν για παράδειγμα κάνουμε την κίνηση να τους χαϊδέψουμε στο κεφάλι και τραβιούνται, είναι μια δήλωσή τους. Δεν θέλουν για κάποιο λόγο να το κάνουμε αυτό. Από την άλλη, ένας σκύλος που μας αφήνει να τον χαϊδεύουμε, να τον χτενίζουμε, να κοιμάται πάνω μας, πάλι δηλώνει κάτι: Ότι μας εμπιστεύεται πλήρως.
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Όπως ξέρουμε από τις φιλίες μας, η σχέση αυτή βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Οι άνθρωποι με λόγια και πράξεις δείχνουν ότι μας εμπιστεύονται. Οι σκύλοι όμως μπορούν να το κάνουν αυτό μέσω των αντιδράσεών τους.
Κάθε τους κίνηση έχει από πίσω μια εξήγηση, η οποία έχει να κάνει με το τι νιώθουν εκείνη τη στιγμή. Όταν για παράδειγμα κάνουμε την κίνηση να τους χαϊδέψουμε στο κεφάλι και τραβιούνται, είναι μια δήλωσή τους. Δεν θέλουν για κάποιο λόγο να το κάνουμε αυτό. Από την άλλη, ένας σκύλος που μας αφήνει να τον χαϊδεύουμε, να τον χτενίζουμε, να κοιμάται πάνω μας, πάλι δηλώνει κάτι: Ότι μας εμπιστεύεται πλήρως.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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