Πώς μπορούμε να προστατέψουμε τη γάτα μας από αφυδάτωση τις πολύ ζεστές μέρες
TOPETMOU

Πώς μπορούμε να προστατέψουμε τη γάτα μας από αφυδάτωση τις πολύ ζεστές μέρες

Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην Ελλάδα τους καλοκαιρινούς μήνες δεν επηρεάζουν μόνο εμάς αλλά και τα κατοικίδιά μας.

Πώς μπορούμε να προστατέψουμε τη γάτα μας από αφυδάτωση τις πολύ ζεστές μέρες
Παρόλο που οι γάτες είναι ζώα που προέρχονται από περιοχές με ζεστό κλίμα, οι ημέρες με έντονο καύσωνα μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο αφυδάτωσής τους, ιδιαίτερα όταν δεν πίνουν αρκετό νερό ή αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας.

Αν παρατηρήσετε ότι η γάτα σας είναι πιο νωχελική από το συνηθισμένο ή δεν πλησιάζει συχνά το μπολ με το νερό, αξίζει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή.

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