Πόρθος: Ο τετράποδος «ντετέκτιβ» που βρίσκει σπάνια είδη τρούφας στα ελληνικά βουνά
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Πόρθος: Ο τετράποδος «ντετέκτιβ» που βρίσκει σπάνια είδη τρούφας στα ελληνικά βουνά

Ο Πόρθος είναι ο σκύλος της Ελευθερίας και μαζί μοιράζονται το πάθος για την τρούφα. Πώς είναι η ζωή με έναν τέτοιο σκύλο;

Πόρθος: Ο τετράποδος «ντετέκτιβ» που βρίσκει σπάνια είδη τρούφας στα ελληνικά βουνά
Κάθε σκύλος έχει τη δική του αγαπημένη ασχολία. Να βουτάει στο νερό, να γαβγίζει και να τρέχει πίσω από άλλα ζώα, να μασάει παιχνίδια. Ο Πόρθος είναι ένα Springer Spaniel 6 ετών και λατρεύει να ανακαλύπτει τρούφες.

Το topetmou.gr επικοινώνησε με την κ. Ελευθερία Τζιάτζιου, την κηδεμόνα του Πόρθου, με μεγάλη εμπειρία στην καλλιέργεια τρούφας, αλλά και την εκπαίδευση σκύλων σε αυτή τη δραστηριότητα. Μιλήσαμε για τον Πόρθο, για το πώς εκπαιδεύτηκε και πώς πλέον εκπαιδεύουν και οι δύο μαζί ανθρώπους και σκύλους στο κυνήγι της τρούφας.

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