11χρονος διαβάζει βιβλία σε καταφύγιο ζώων- Ξεπέρασε τις 100 ώρες εθελοντισμού
11χρονος διαβάζει βιβλία σε καταφύγιο ζώων- Ξεπέρασε τις 100 ώρες εθελοντισμού
Στόχος του είναι να τα βοηθήσει να ηρεμήσουν και να αισθανθούν μεγαλύτερη ασφάλεια μέχρι να βρουν το παντοτινό τους σπίτι.
UPD:
Ένας 11χρονος από τη Φλόριντα απέδειξε ότι ακόμη και μια απλή πράξη μπορεί να κάνει τη διαφορά στη ζωή των ζώων που περιμένουν να υιοθετηθούν.
Ο Νεχεμάια Τέρνερ έγινε το πρώτο παιδί που συμπλήρωσε περισσότερες από 100 ώρες ανάγνωσης βιβλίων σε σκύλους και γάτες που φιλοξενούνται στο καταφύγιο Jacksonville Humane Society, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα Pawsitive Reading.
Τα τελευταία δύο χρόνια, με τη βοήθεια της γιαγιάς του, επισκέπτεται τακτικά το καταφύγιο και διαβάζει ιστορίες στα ζώα, με στόχο να τα βοηθήσει να ηρεμήσουν και να αισθανθούν μεγαλύτερη ασφάλεια μέχρι να βρουν το παντοτινό τους σπίτι.
Ο Νεχεμάια Τέρνερ έγινε το πρώτο παιδί που συμπλήρωσε περισσότερες από 100 ώρες ανάγνωσης βιβλίων σε σκύλους και γάτες που φιλοξενούνται στο καταφύγιο Jacksonville Humane Society, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα Pawsitive Reading.
Τα τελευταία δύο χρόνια, με τη βοήθεια της γιαγιάς του, επισκέπτεται τακτικά το καταφύγιο και διαβάζει ιστορίες στα ζώα, με στόχο να τα βοηθήσει να ηρεμήσουν και να αισθανθούν μεγαλύτερη ασφάλεια μέχρι να βρουν το παντοτινό τους σπίτι.
UPD:
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