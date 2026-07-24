Τα 6 σημεία που λατρεύουν οι περισσότεροι σκύλοι να τους χαϊδεύουμε

Όπως και οι άνθρωποι, έτσι και οι σκύλοι έχουν προτιμήσεις σχετικά με το πού τους αρέσει να τους αγγίζουν.