Τα 6 σημεία που λατρεύουν οι περισσότεροι σκύλοι να τους χαϊδεύουμε
Τα 6 σημεία που λατρεύουν οι περισσότεροι σκύλοι να τους χαϊδεύουμε
Όπως και οι άνθρωποι, έτσι και οι σκύλοι έχουν προτιμήσεις σχετικά με το πού τους αρέσει να τους αγγίζουν.
Το χάδι δεν είναι απλώς μια ένδειξη αγάπης. Όταν ένας σκύλος δέχεται ένα ήρεμο και ευγενικό άγγιγμα από κάποιον που εμπιστεύεται, απελευθερώνονται ορμόνες, όπως η ωκυτοκίνη, που σχετίζονται με το αίσθημα της ασφάλειας και του δεσίματος. Αυτός είναι και ο λόγος που πολλοί σκύλοι αναζητούν μόνοι τους τη σωματική επαφή με τους ανθρώπους τους.
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