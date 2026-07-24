Δείτε από τι μπορεί να αρρωστήσει το κατοικίδιό σας αυτές τις καλοκαιρινές μέρες
Δείτε από τι μπορεί να αρρωστήσει το κατοικίδιό σας αυτές τις καλοκαιρινές μέρες
Τα κατοικίδια δεν μπορούν να μας πουν ότι πονάνε ή ότι αισθάνονται αδιαθεσία. Γι' αυτό η παρατηρητικότητα του κηδεμόνα είναι πολύ σημαντική.
Όσοι έχουμε ανοίξει το σπίτι και την καρδιά μας σε έναν σκύλο ή μια γάτα γνωρίζουμε καλά πως δεν είναι απλώς ένα κατοικίδιο. Είναι μέλος της οικογένειας, ο πιο πιστός μας σύντροφος, εκείνος που μας περιμένει με ανυπομονησία πίσω από την πόρτα και μας χαρίζει αγάπη χωρίς όρους. Γι' αυτό και η φροντίδα του δεν περιορίζεται στο φαγητό, το νερό ή τη βόλτα της ημέρας.
Το καλοκαίρι είναι η εποχή που οι περισσότερες οικογένειες περνούν περισσότερο χρόνο έξω με τα κατοικίδιά τους. Οι βόλτες μεγαλώνουν, οι εκδρομές πληθαίνουν, αρκετοί σκύλοι απολαμβάνουν τη θάλασσα, ενώ και οι γάτες περνούν περισσότερες ώρες σε αυλές, μπαλκόνια ή κήπους.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Το καλοκαίρι είναι η εποχή που οι περισσότερες οικογένειες περνούν περισσότερο χρόνο έξω με τα κατοικίδιά τους. Οι βόλτες μεγαλώνουν, οι εκδρομές πληθαίνουν, αρκετοί σκύλοι απολαμβάνουν τη θάλασσα, ενώ και οι γάτες περνούν περισσότερες ώρες σε αυλές, μπαλκόνια ή κήπους.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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