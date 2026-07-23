Για ποιους λόγους η γάτα μας δεν χρησιμοποιεί την άμμο της
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Για ποιους λόγους η γάτα μας δεν χρησιμοποιεί την άμμο της

Τι μπορεί να συμβαίνει όταν η γάτα μας σταματάει να πηγαίνει στην άμμο της και κάνει τις ανάγκες της αλλού;

Για ποιους λόγους η γάτα μας δεν χρησιμοποιεί την άμμο της
Η εκπαίδευση της τουαλέτας της γάτας, είναι πιο εύκολη διαδικασία και χρειάζεται λιγότερο χρόνο από ότι η αντίστοιχη εκπαίδευση στην τουαλέτα του σκύλου. Αρκεί, βέβαια, να γίνει με μέθοδο, υπομονή και από τις πρώτες μέρες που θα έρθει στο σπίτι μας. Θα πρέπει να δώσουμε ξεκάθαρο το μήνυμα στη γάτα για το πού πρέπει να πηγαίνει και όταν το κάνει να της δώσουμε μια λαχταριστή ανταμοιβή.

Πάντα, όταν μιλάμε για ζώα, θα πρέπει να περιμένουμε απρόβλεπτες συμπεριφορές, που οφείλονται στη φύση και τα ένστικτά τους. Ακόμη κι αν τους έχουμε εκπαιδεύσει καλά σε κάτι, θα πρέπει να ξέρουμε πως κάποιες φορές ίσως ξεχάσουν τα κατοικίδια όσα τους μάθαμε.

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