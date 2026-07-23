Για ποιους λόγους η γάτα μας δεν χρησιμοποιεί την άμμο της

Τι μπορεί να συμβαίνει όταν η γάτα μας σταματάει να πηγαίνει στην άμμο της και κάνει τις ανάγκες της αλλού;