Απίστευτη διάσωση: Γατάκι βρέθηκε σώο στα συντρίμμια, 23 μέρες μετά το σεισμό στη Βενεζουέλα
Απίστευτη διάσωση: Γατάκι βρέθηκε σώο στα συντρίμμια, 23 μέρες μετά το σεισμό στη Βενεζουέλα
Το γατάκι βρέθηκε στα συντρίμμια ενός συγκροτήματος κατοικιών, σχεδόν έναν μήνα μετά τον διπλό φονικό σεισμό.
Το διπλό φονικό χτύπημα του Εγκέλαδου που έπληξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου άφησε πίσω του πάνω από 5000 νεκρούς και τόνους από συντρίμμια.
Η La Guaira ήταν η περιοχή που χτυπήθηκε περισσότερο από όλες και είχε τις περισσότερες απώλειες. Μέσα στο θρήνο, την απόγνωση, τη σκόνη, μια ευχάριστη είδηση ήρθε να απαλύνει κάπως τον πόνο. Ένας εθελοντής διασώστης, ο Andres Carvajal, εντόπισε ένα γατάκι στα συντρίμμια ενός συγκροτήματος κατοικιών.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Η La Guaira ήταν η περιοχή που χτυπήθηκε περισσότερο από όλες και είχε τις περισσότερες απώλειες. Μέσα στο θρήνο, την απόγνωση, τη σκόνη, μια ευχάριστη είδηση ήρθε να απαλύνει κάπως τον πόνο. Ένας εθελοντής διασώστης, ο Andres Carvajal, εντόπισε ένα γατάκι στα συντρίμμια ενός συγκροτήματος κατοικιών.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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