Γιατί ο σκύλος μας πίνει περισσότερο νερό - Πότε είναι φυσιολογικό και πότε χρειάζεται προσοχή
Γιατί ο σκύλος μας πίνει περισσότερο νερό - Πότε είναι φυσιολογικό και πότε χρειάζεται προσοχή
Η ποσότητα νερού που χρειάζεται ένας σκύλος εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως το μέγεθος, η ηλικία και η διατροφή του.
Οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν αυτό το διάστημα στη χώρα μας επηρεάζουν όχι μόνο εμάς, αλλά και τους τετράποδους φίλους μας.
Όπως είναι φυσικό, τις ζεστές ημέρες οι σκύλοι αναζητούν περισσότερο νερό για να διατηρήσουν τη θερμοκρασία του σώματός τους και να αποφύγουν την αφυδάτωση. Ωστόσο, όταν η αυξημένη κατανάλωση νερού επιμένει ακόμη και σε φυσιολογικές συνθήκες ή συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, ίσως αποτελεί ένδειξη ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά στον οργανισμό τους.
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Όπως είναι φυσικό, τις ζεστές ημέρες οι σκύλοι αναζητούν περισσότερο νερό για να διατηρήσουν τη θερμοκρασία του σώματός τους και να αποφύγουν την αφυδάτωση. Ωστόσο, όταν η αυξημένη κατανάλωση νερού επιμένει ακόμη και σε φυσιολογικές συνθήκες ή συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, ίσως αποτελεί ένδειξη ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά στον οργανισμό τους.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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