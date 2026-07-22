Ο σοκαριστικός τραυματισμός ενός γύπα από ανεμογεννήτρια – Έχασε το ένα του φτερό

Μια δυσάρεστη είδηση ήρθε από την Ροδόπη τις τελευταίες ώρες και αφορά έναν μαυρογύπα που υπέστη πολύ σοβαρό τραυματισμό, με αποτέλεσμα να χάσει τη μία φτερούγα του.