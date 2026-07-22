Ο σοκαριστικός τραυματισμός ενός γύπα από ανεμογεννήτρια – Έχασε το ένα του φτερό
Ο σοκαριστικός τραυματισμός ενός γύπα από ανεμογεννήτρια – Έχασε το ένα του φτερό
Μια δυσάρεστη είδηση ήρθε από την Ροδόπη τις τελευταίες ώρες και αφορά έναν μαυρογύπα που υπέστη πολύ σοβαρό τραυματισμό, με αποτέλεσμα να χάσει τη μία φτερούγα του.
Το ενήλικο πτηνό τραυματίστηκε σοβαρά, μετά από πρόσκρουση σε ανεμογεννήτρια αιολικού πάρκου. Το εντόπισε ένας υπάλληλος του πάρκου και το περισυνέλλεξε το προσωπικό του Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής-ΟΦΥΠΕΚΑ. Ο μαυρογύπας είναι προστατευόμενο είδος και είχε πομπό, που είχε τοποθετήσει ο ΟΦΥΠΕΚΑ.
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