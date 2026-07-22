Τι πρέπει απαραιτήτως να γνωρίζετε πριν δώσετε καρπούζι στον σκύλο σας
Τι πρέπει απαραιτήτως να γνωρίζετε πριν δώσετε καρπούζι στον σκύλο σας
Το καρπούζι είναι ένα από τα πιο αγαπημένα φρούτα του καλοκαιριού. Πρέπει όμως να δοθεί με μεγάλη προσοχή στον σκύλο.
Είστε στο σπίτι και θέλετε να φάτε κάτι δροσιστικό. Δεν θέλει και πολλή σκέψη. Ανοίγετε το ψυγείο και βγάζετε το καρπούζι. Ο σκύλος σας ξεκινάει τα γνωστά παρακάλια. Μπορείτε να του δώσετε λίγο; Πρέπει να προσέξετε κάτι;
Το καρπούζι είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μας φρούτα. Μια δροσιστική λιχουδιά που δεν μπορείς να αντισταθείς. Είναι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, έχει λίγες θερμίδες και είναι ιδιαίτερα δροσιστικό τις ζεστές ημέρες. Γι’ αυτό και πολλοί κηδεμόνες σκύλων αναρωτιούνται αν μπορούν να το απολαύσουν και οι σκύλοι τους.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Το καρπούζι είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μας φρούτα. Μια δροσιστική λιχουδιά που δεν μπορείς να αντισταθείς. Είναι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, έχει λίγες θερμίδες και είναι ιδιαίτερα δροσιστικό τις ζεστές ημέρες. Γι’ αυτό και πολλοί κηδεμόνες σκύλων αναρωτιούνται αν μπορούν να το απολαύσουν και οι σκύλοι τους.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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