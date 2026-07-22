Τι πρέπει απαραιτήτως να γνωρίζετε πριν δώσετε καρπούζι στον σκύλο σας

Το καρπούζι είναι ένα από τα πιο αγαπημένα φρούτα του καλοκαιριού. Πρέπει όμως να δοθεί με μεγάλη προσοχή στον σκύλο.