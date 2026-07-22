Αυξημένη παρουσία ακρίδων στη Βόρεια Ελλάδα – Πώς να προστατεύσετε φυσικά το σπίτι σας
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Αυξημένη παρουσία ακρίδων στη Βόρεια Ελλάδα – Πώς να προστατεύσετε φυσικά το σπίτι σας

Οι υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία των τελευταίων μηνών έχουν δημιουργήσει τις συνθήκες για την ανάπτυξη μεγαλύτερων πληθυσμών.

Αυξημένη παρουσία ακρίδων στη Βόρεια Ελλάδα – Πώς να προστατεύσετε φυσικά το σπίτι σας
Τις τελευταίες ημέρες, αρκετές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας καταγράφουν αυξημένη παρουσία ακρίδων, προκαλώντας έκπληξη αλλά και ανησυχία σε πολλούς κατοίκους.

Ειδικότερα, αναφορές προέρχονται από την Καβάλα, τη Δράμα, την Ξάνθη, τη Θάσο, αλλά και από περιοχές του Δήμου Παγγαίου, όπου οι ακρίδες εμφανίζονται σε πεζοδρόμια, πάρκα, αυλές, κήπους και άλλους κοινόχρηστους χώρους.

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